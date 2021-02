Bologna, bimba di 11 anni ricoverata per Covid: si tratta di un caso unico (Di sabato 27 febbraio 2021) La situazione Covid-19 in Italia sembra non migliorare. In questi giorni diverse regioni hanno cambiato colore, passando dalla zona gialla ad una arancione o rossa. Anche nelle regioni dove la situazione sembra essere sotto controllo non mancano delle realtà con misure anti-contagio rafforzate. Ieri, 26 febbraio 2021, erano 20.499 i nuovi casi di Covid-19 riscontrati in Italia con altri 253 morti. Il tasso di positività è del 6,3%. Questa volta i contagi stanno colpendo anche la popolazione più giovane. A Bologna una bimba di 11 anni è ricoverata in terapia intensiva proprio a causa delle conseguenze da coronavirus. I medici stanno facendo tutto il possibile per aiutare questa piccola guerriera. Leggi anche –> Varianti Covid Rezza: «Scuole chiuse se ci sono focolai. ... Leggi su urbanpost (Di sabato 27 febbraio 2021) La situazione-19 in Italia sembra non migliorare. In questi giorni diverse regioni hanno cambiato colore, passando dalla zona gialla ad una arancione o rossa. Anche nelle regioni dove la situazione sembra essere sotto controllo non mancano delle realtà con misure anti-contagio rafforzate. Ieri, 26 febbraio 2021, erano 20.499 i nuovi casi di-19 riscontrati in Italia con altri 253 morti. Il tasso di positività è del 6,3%. Questa volta i contagi stanno colpendo anche la popolazione più giovane. Aunadi 11in terapia intensiva proprio a causa delle conseguenze da coronavirus. I medici stanno facendo tutto il possibile per aiutare questa piccola guerriera. Leggi anche –> VariantiRezza: «Scuole chiuse se ci sono focolai. ...

fanpage : ?? Aggiornamento bimba 11 anni ricoverata per Covid - Le sue condizioni sono sempre più gravi. Forza piccola ?? - fanpage : La piccola non ha patologie pregresse. È ricoverata in rianimazione. - bodyzen52 : RT @fanpage: ?? Aggiornamento bimba 11 anni ricoverata per Covid - Le sue condizioni sono sempre più gravi. Forza piccola ?? - MichelaRoi : RT @fanpage: ?? Aggiornamento bimba 11 anni ricoverata per Covid - Le sue condizioni sono sempre più gravi. Forza piccola ?? - ladyrosmarino : RT @fanpage: ?? Aggiornamento bimba 11 anni ricoverata per Covid - Le sue condizioni sono sempre più gravi. Forza piccola ?? -