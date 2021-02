Benevento, Inzaghi: “Napoli una big. Sarà difficile e quasi impossibile ma ci proveremo” (Di sabato 27 febbraio 2021) Vigilia di campionato per il Benevento di Filippo Pippo Inzaghi che domani sfiderà il Napoli in campionato per la 24^ giornata di Serie A. Il tecnico delle Streghe ha presentato la sfida nel consueto appuntamento con la stampa.Napoli-Benevento, parla Inzaghicaption id="attachment 1066079" align="alignnone" width="636" Inzaghi Benevento, getty images/caption"Il Benevento sta bene. Le ultime partite sono state fatte molto bene ma affrontiamo una partita difficilissima. Noi siamo pronti e non vediamo l'ora", ha detto Inzaghi sulla sfida al Maradona contro il Napoli.Sulla squadra: "Non abbiamo Glik che per noi è molto importante ma abbiamo valide alternative. Ho l'imbarazzo della scelta in difesa tra ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 febbraio 2021) Vigilia di campionato per ildi Filippo Pippoche domani sfiderà ilin campionato per la 24^ giornata di Serie A. Il tecnico delle Streghe ha presentato la sfida nel consueto appuntamento con la stampa., parlacaption id="attachment 1066079" align="alignnone" width="636", getty images/caption"Ilsta bene. Le ultime partite sono state fatte molto bene ma affrontiamo una partita difficilissima. Noi siamo pronti e non vediamo l'ora", ha dettosulla sfida al Maradona contro il.Sulla squadra: "Non abbiamo Glik che per noi è molto importante ma abbiamo valide alternative. Ho l'imbarazzo della scelta in difesa tra ...

