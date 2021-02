Basket, Serie A 2020-2021: Sassari batte Venezia con un ottimo secondo tempo (Di sabato 27 febbraio 2021) Viaggia sull’asse Kruslin, Burnell e Bilan Sassari, che doma Venezia con una grande difesa nel secondo tempo, impedendo a Tonut e compagni di giocare come fatto nei primi 20 minuti e conquista così la vittoria in questo anticipo della ventesima giornata della Serie A di Basket. Avvio shock del match, con Michael Bramos che è costretto a uscire dal campo per infortunio dopo un minuto di gioco. In campo, invece, c’è grande equilibrio, con la sfida che a canestro è soprattutto tra Tonut e Bendzius, mattatori nel primo quarto. Se Venezia prova il primo allungo sul +4, arriva subito la reazione dei sardi che piazzano un parziale di 7-0 e si riportano avanti. Si gioca punto su punto, fino a quando Sassari alza il ritmo, trova i canestri di Kruslin e Happ. ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) Viaggia sull’asse Kruslin, Burnell e Bilan, che domacon una grande difesa nel, impedendo a Tonut e compagni di giocare come fatto nei primi 20 minuti e conquista così la vittoria in questo anticipo della ventesima giornata dellaA di. Avvio shock del match, con Michael Bramos che è costretto a uscire dal campo per infortunio dopo un minuto di gioco. In campo, invece, c’è grande equilibrio, con la sfida che a canestro è soprattutto tra Tonut e Bendzius, mattatori nel primo quarto. Seprova il primo allungo sul +4, arriva subito la reazione dei sardi che piazzano un parziale di 7-0 e si riportano avanti. Si gioca punto su punto, fino a quandoalza il ritmo, trova i canestri di Kruslin e Happ. ...

zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Venezia 85-77 Serie A basket in DIRETTA: Sassari in controllo a cinque dalla fine - #Dinamo… - BasketCity_net : - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Varese 53-39 Serie A basket in DIRETTA: momento Belinelli a inizio terzo quarto - #Virtus… - sportface2016 : #Basket Vittoria della #VirtusBologna su #Varese - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Varese 39-29 Serie A basket in DIRETTA: inizia il terzo quarto - #Virtus #Bologna-Varese #39-2… -