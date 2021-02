Auckland torna in lockdown per un solo contagio. Slitta Luna Rossa? (Di sabato 27 febbraio 2021) Un solo caso di positività al Covid-19, di origini ancora misteriose, e l’intera città di Auckland, la più popolosa della Nuova Zelanda, ripiomba per un’intera settimana in un lockdown duro, di livello 3, mentre il resto del Paese dovrà entrare in livello 2. E rischia così di Slittare la finale di Americàs Cup di vela fra l’italiana Luna Rossa e la barca campione di New Zealand Team, che avrebbe dovuto iniziare il 6 marzo. A decidere e comunicare al Paese la nuova serrata è stata la prima ministra Jacinda Ardern a neanche due settimane da un lockdown lampo di tre giorni imposto agli oltre due milioni di abitanti di Auckland il 14 febbraio dopo la positività alla variante inglese di una famiglia di tre persone.Non è ancora chiaro chi sia la persona ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 febbraio 2021) Uncaso di positività al Covid-19, di origini ancora misteriose, e l’intera città di, la più popolosa della Nuova Zelanda, ripiomba per un’intera settimana in unduro, di livello 3, mentre il resto del Paese dovrà entrare in livello 2. E rischia così dire la finale di Americàs Cup di vela fra l’italianae la barca campione di New Zealand Team, che avrebbe dovuto iniziare il 6 marzo. A decidere e comunicare al Paese la nuova serrata è stata la prima ministra Jacinda Ardern a neanche due settimane da unlampo di tre giorni imposto agli oltre due milioni di abitanti diil 14 febbraio dopo la positività alla variante inglese di una famiglia di tre persone.Non è ancora chiaro chi sia la persona ...

