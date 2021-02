28 Febbraio, accadde oggi: eventi storici, santi e ricorrenze (Di domenica 28 febbraio 2021) Il 28 Febbraio è il 59° giorno del calendario gregoriano. Mancano 306 giorni alla fine dell’anno (307 negli anni bisestili) accadde oggi: diamo insieme uno sguardo ai principali eventi e ricorrenze riconducibili alla giornata di oggi, 28 Febbraio. eventi storici 202 a.C. – Con l’incoronazione di Gao Zu iniziano i quattro secoli di dominazione della Dinastia Han sulla Cina; 457 – L’Imperatore romano d’Oriente Leone I nomina i generali dell’Impero d’Occidente Ricimero e Maggioriano, responsabili della morte dell’imperatore Avito, magistri militum; 628 – A causa della grande sconfitta nella Lunga guerra contro l’Impero Bizantino (602-628), l’imperatore persiano Cosroe II è giustiziato per ordine del figlio Kavadh II; 870 – Termina ... Leggi su zon (Di domenica 28 febbraio 2021) Il 28è il 59° giorno del calendario gregoriano. Mancano 306 giorni alla fine dell’anno (307 negli anni bisestili): diamo insieme uno sguardo ai principaliriconducibili alla giornata di, 28202 a.C. – Con l’incoronazione di Gao Zu iniziano i quattro secoli di dominazione della Dinastia Han sulla Cina; 457 – L’Imperatore romano d’Oriente Leone I nomina i generali dell’Impero d’Occidente Ricimero e Maggioriano, responsabili della morte dell’imperatore Avito, magistri militum; 628 – A causa della grande sconfitta nella Lunga guerra contro l’Impero Bizantino (602-628), l’imperatore persiano Cosroe II è giustiziato per ordine del figlio Kavadh II; 870 – Termina ...

