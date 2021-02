Verona-Juventus | Pirlo | “Partita difficile e fisica Non recuperiamo nessuno”

(Di venerdì 26 febbraio 2021)in conferenza stampa: “In difesa siamo in emergenza. Possibile spazio per Dragusin”. TORINO – Vigilia diper Andrea. Il tecnico bianconero in conferenza stampa ha presentato la delicata trasferta del Bentegodi, in programma alle 20.45 di sabato 27 febbraio., la conferenza stampa di AndreaIn conferenza stampa Andreaha illustrato tutte le insidie di questa sfida: “Juric ha dato un buonissimo calcio alla squadra fatto di tanti uno contro uno – le parole del tecnico bianconero, riportato da tuttomercatoweb.com – sarà unamolto. Loro stanno facendo molto bene ed ...

'Andiamo avanti non pensando a quelli che abbiamo fuori ma a far rendere al meglio quelli che abbiamo a disposizione. Non recupera nessuno'. Alla vigilia del, Andrea Pirlo celebra l'unico giocatore che tornerà, non perché guarito ma perché ha scontato la squalifica ('Fortunatamente abbiamo un giocatore che rientra, Rabiot, e quindi un centrocampista ... Eppure, alla luce di una classifica che dopo nell'ultima giornata ha visto l'Inter allungare con le contemporanee frenate di Milan, Roma e Napoli, quella col Verona è per la Juve ...