Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 26/02/21 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Benvenuti nel meraviglioso mondo Sottosopra degli Elios. Di nuovo. Quel luogo dove regna la fantascienza, dove nulla è come sembra dovrebbe essere e – soprattutto – dove i peggio pagliacci vengono descritti come perfetti gentleman. E viceversa. Un universo magico e parallelo, dove: – Sabina Ricci si deve beccare della superficiale da Gianni Sperti solo perché – dopo essersi presa il palo da un Claudio Cervoni palesemente e diChiaratamente disinteressato a lei che “non me la sentivo” di cambiare il comportamento quando era ancora in tempo per recuperare il loro rapporto, pora stella, ma che ora si lagna perché lei “una settimana dopo è già uscita con un altro” – non ha portato avanti il drama per settimane, con inutili ed infinite recriminazioni reciproche alla Gemma Galgani (che suonano decisamente ridicole, a fronte di frequentazioni così brevi), ma ha voltato ... Leggi su isaechia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Benvenuti nel meraviglioso mondo Sottosopra degli Elios. Di nuovo. Quel luogo dove regna la fantascienza, dove nulla è come sembra dovrebbe essere e – soprattutto – dove i peggio pagliacci vengono descritti come perfetti gentleman. E viceversa. Un universo magico e parallelo, dove: – Sabina Ricci si deve beccare della superficiale da Gianni Sperti solo perché – dopo essersi presa il palo da un Claudio Cervoni palesemente e diratamente disinteressato a lei che “non me la sentivo” di cambiare il comportamento quando era ancora in tempo per recuperare il loro rapporto, pora stella, ma che ora si lagna perché lei “una settimana dopo è già uscita con un altro” – non ha portato avanti il drama per settimane, con inutili ed infinite recriminazioni reciproche alla Gemma Galgani (che suonano decisamente ridicole, a fronte di frequentazioni così brevi), ma ha voltato ...

mante : L’intenso lavorio intellettuale sulle quote rosa dentro il PD ha avuto come risultato la nomina a sottosegretaria a… - Esercito : Il #GenFarina nel corso del discorso di commiato:”sono grato alle donne e gli uomini dell’Esercito che si sono semp… - SusannaCeccardi : La Lega ha ben 9 sottosegretari e con alcuni di loro ci conosciamo da molti anni. Donne e uomini che al movimento h… - Chiara556 : RT @zorziland: “Non parlatene c’è mia figlia che guarda” 'Che schifo, che cosa da gay' “Non fare cose da gay' “Non capisco come possano pi… - Chiara556 : RT @annullataa: #DAYANENONMIRAPPRESENTA Perché in tendenza? Perchè volerà un aereo a nome della comunità LGBT per una che ha detto: “Non… -