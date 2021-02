Ultime Notizie Roma del 26-02-2021 ore 13 | 10

(Di venerdì 26 febbraio 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio gli Stati Uniti Hanno lanciato nella notte Attack Syria contro obiettivi film iraniani si tratta del primo Raid da quando è presidente Joe biden secondo l’osservatorio Siriano dei diritti umani ci sarebbero almeno 17 vittime tutti di HCV in una notte al Pentagono ha spiegato che è stato programmato risposta gli attentati contro le basi il premier Mario Draghi punti piedi sui vaccini durante il vertice europeo detto che le aziende che non rispettano gli impegni non dovrebbero essere Scusate perché occorre andare più veloce sulle consegne delle cose non danno certezze Gentiloni rilancia è necessario esigere che le case farmaceutiche rispettino quanto avevano promesso E parla di una sottovalutazione del problema da parte della commissione draghi è detto favorevole ma non alle ...

ANCONA - Ieri pomeriggio in Ancona militari della stazione di Collemarino unitamente a una gazzella della sezione radiomobile del Norm intervenivano in un condominio dove un pensionato, già noto, per ...Napoli - protesta dei ristoratori sul Lungomare. La Campania da domenica scorsa è entrata in zona arancione e, secondo le norme vigenti in questa fascia di colore, sono stati chiusi bar e ristoranti - ...Stamattina, venerdì 26 febbraio, un ragazzo di 23 anni, mentre stava percorrendo l’autostrada A26 tra lo svincolo di Predosa e il casello di Ovada, in provincia di Alessandria, improvvisamente decide ...La Lombardia, dopo settimane trascorse in fascia gialla, rischia nuovamente di passare in zona arancione? Con un Rt 1, infatti, scatta in automatico la fascia arancione, che diventa rossa con un indic ...