Tom Ellis fa arrabbiare gli italiani: la polemica per le parole di 'Lucifer' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ultimamente quando c'è un nome tra le tendenze di Twitter ci sono solo due strade: o il personaggio in questione è morto o è al centro di una polemica. Per fortuna il caso di Tom Ellis è il secondo. Il protagonista di Lucifer ha pubblicato un video in cui un amico gli chiede chi l'abbia convinto ad attaccare una bandiera italiana alla sua bicicletta. L'attore senza pensarci troppo risponde: "Mi ha convinto la mafia". Il protagonista della serie Netflix poi ha corretto il tiro rivelando che il tricolore gli è stato regalato da un tecnico italiano dei Warner Bros Studios che voleva vedere il drappo sulla bici in rappresentanza dell'Italia. Lo scherzo però non è piaciuto ai fan italiani di 'Lucifero', che l'hanno duramente attaccato. C'è chi ha bloccato Tom Ellis, chi l'ha insultato e chi l'ha criticato in maniera molto ...

MrBaratheon90 : #Lucifer Tom Ellis prende una bandiera italiana e dice THE MAFIA...Cari italiani non prendetevela, lui ha avuto Trump come presidente. - light1ngfires : RT @flashvlight: tom ellis è la dimostrazione che la bellezza non è tutto se poi si è coglioni - stylinsongiul : RT @noncisonoo: My biggest flex is non essere mai stata fan ne di Tom Ellis ne di lucifer - carezzaveloce : RT @scivolidinuovo_: tom ellis è la dimostrazione che la bellezza conta fino ad un certo punto perché se sei una testa di cazzo automaticam… - b3ll4mybl4k3 : RT @thedoctorIies: non tom ellis che prende in mano la bandiera italiana e dice “the mafia” amò già prima mi stavi sul cazzo ma allora dill… -