Sulle orme di Djokovic, Milojevic in semifinale a Gran Canaria: “Orgoglioso delle esperienze con il n.1 del mondo” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nel segno di Novak Djokovic. Il serbo Nikola Milojevic rimonta e batte l’azzurro Andrea Pellegrino con il punteggio di 4-6 6-1 6-4 e approda in semifinale al Gran Canaria Challenger 1. Quarta testa di serie del torneo targato MEF Tennis Events, di scena al Cortijo Club de Campo, il compagno di Coppa Davis del numero 1 del mondo è rientrato alla Grande sul terreno di gioco dopo la pausa per pioggia a metà del secondo set, senza lasciare scampo al suo avversario. Milojevic punta la top 100: “Questione di fiducia” – Dopo la partita Milojevic ha raccontato le proprie sensazioni: “Sono molto contento, soprattutto per come ho reagito dopo aver perso il primo set. Dopo l’interruzione per pioggia sono ripartito davvero bene e credo di aver ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nel segno di Novak. Il serbo Nikolarimonta e batte l’azzurro Andrea Pellegrino con il punteggio di 4-6 6-1 6-4 e approda inalChallenger 1. Quarta testa di serie del torneo targato MEF Tennis Events, di scena al Cortijo Club de Campo, il compagno di Coppa Davis del numero 1 delè rientrato allade sul terreno di gioco dopo la pausa per pioggia a metà del secondo set, senza lasciare scampo al suo avversario.punta la top 100: “Questione di fiducia” – Dopo la partitaha raccontato le proprie sensazioni: “Sono molto contento, soprattutto per come ho reagito dopo aver perso il primo set. Dopo l’interruzione per pioggia sono ripartito davvero bene e credo di aver ...

