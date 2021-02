Spinaci con wurstel e funghi

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Cercate una ricetta facile e veloce però originale e sfiziosa? Siete nel posto adatto perchè questa ricetta degli è veramente perfetta, vediamo insieme la preparazione Ingredienti 6 würstel grandi 300 gr. dichampignon 3-400 gr. di1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva Sale fino q.b. Iniziamo la preparazione degli quindi per prima cosa pulite glie mettete le foglie in ammollo in acqua fredda e bicarbonato per una decina di minuti, poi scolate e passateli sotto l’acqua corrente fredda e, infine, fateli sgocciolare in uno scolapasta. Continuate la preparazione degli quindi pulite ichampignon: rimuovete la parte del gambo con il terriccio, spellate e poi tagliateli grossolanamente a pezzetti. Tagliate ia rondelle della stessa dimensione, ...