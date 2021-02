“Scuole chiuse da lunedì in Campania”: l’annuncio di De Luca (Di venerdì 26 febbraio 2021) Vincenzo De Luca annuncia che da lunedì tutte le Scuole saranno chiuse in Campania per l’avanzata dei contagi COVID. “Oggi siamo obbligati a prendere misure drastiche. Da lunedì chiudiamo tutte le Scuole. La fiammata di contagio che registriamo oggi è l’esatta conseguenza di un Paese abbandonato a se stesso. Fasce, controfasce, zone e controzone sono palliativi se non abbiamo un controllo rigoroso delle norme essenziali di sicurezza”. Abbiamo registrato in queste ore, in particolare nelle Scuole di Napoli – ha spiegato De Luca – la presenza di variante inglese, credo sui positivi almeno 6 casi di variante inglese. Non credo che dobbiamo aspettare che ci sia un’epidemia diffusa di Covid anche fra i ragazzi di 10, 15 o 18 anni, con buona ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Vincenzo Deannuncia che datutte lesarannoinper l’avanzata dei contagi COVID. “Oggi siamo obbligati a prendere misure drastiche. Dachiudiamo tutte le. La fiammata di contagio che registriamo oggi è l’esatta conseguenza di un Paese abbandonato a se stesso. Fasce, controfasce, zone e controzone sono palliativi se non abbiamo un controllo rigoroso delle norme essenziali di sicurezza”. Abbiamo registrato in queste ore, in particolare nelledi Napoli – ha spiegato De– la presenza di variante inglese, credo sui positivi almeno 6 casi di variante inglese. Non credo che dobbiamo aspettare che ci sia un’epidemia diffusa di Covid anche fra i ragazzi di 10, 15 o 18 anni, con buona ...

