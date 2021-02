Rugby | Franco Smith | “Vogliamo essere più imprevedibili in attacco e i giocatori sono in linea con questa mentalità”

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Consueta conferenza stampa alla vigilia della terza giornata del Sei Nazioni 2021 di: domani alle ore 15.15, allo stadio Olimpico di Roma, si giocherà Italia-Irlanda. Oggi hanno parlato il CT dell’Italia,, ed il capitano degli azzurri, Luca Bigi. Queste le dichiarazioni dell’head coach azzurro,: “Quella di domani sarà una battaglia contro una squadra piena di voglia. Noi siamo ben preparati per questo incontro e ogni settimana il lavoro fatto qui in allenamento migliora giorno dopo giorno. Entriamo sempre in campo per vincere in ogni partita. E’ uno dei nostri obiettivi:competitivi in ogni match che affrontiamo. Nel nostro gioco cidue fasi che vanno evidenziate: gioco con palla in mano ine senza ...