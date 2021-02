Riccardo ha scelto Roberta, la reazione di Ida Platano: “Notte insonne e…” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno coronato il loro sogno d’amore e dopo una serie di infinite peripezie, i tanto attesi petali rossi sono scesi dall’alto per sugellare la loro scelta. Ma se i novelli fidanzati sono al settimo cielo per la nascita del loro amore, qualcun altro invece, pare non abbia preso a cuor leggero l’avvenuta unione. Trono Over: scoppia l’amore in studio Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sono tra i volti del Trono Over di Uomini e Donne più amati dal pubblico. Lei bellissima e sensuale, sin dalla sua prima puntata ha dimostrato di essere una donna dalla personalità forte e combattiva. La dama di Cassino è stata corteggiata da molti uomini all’interno del programma, ma solo il bel Guarnieri è riuscito di fatto a rubarle il cuore. I due avevano avuto una breve ma ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 26 febbraio 2021)Guarnieri eDi Padua hanno coronato il loro sogno d’amore e dopo una serie di infinite peripezie, i tanto attesi petali rossi sono scesi dall’alto per sugellare la loro scelta. Ma se i novelli fidanzati sono al settimo cielo per la nascita del loro amore, qualcun altro invece, pare non abbia preso a cuor leggero l’avvenuta unione. Trono Over: scoppia l’amore in studioGuarnieri eDi Padua sono tra i volti del Trono Over di Uomini e Donne più amati dal pubblico. Lei bellissima e sensuale, sin dalla sua prima puntata ha dimostrato di essere una donna dalla personalità forte e combattiva. La dama di Cassino è stata corteggiata da molti uomini all’interno del programma, ma solo il bel Guarnieri è riuscito di fatto a rubarle il cuore. I due avevano avuto una breve ma ...

