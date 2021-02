Questi volantini con il logo delle case farmaceutiche e argomentazioni no-vax sono falsi

Leggi su facta.news

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Nella notte tra il 24 e il 25 febbraio 2021 sui muri Bergamostati affissi una serie di, contenenti ildel ministero della Salute, dell’Agenzia italiana del farmaco,AstraZeneca, Moderna, BioNTech e Pfizer e un testo che recita: «Fino ad ora ci siamo dovuti accontentare di sperimentazioni illegali in Africa, India e Sudamerica – rese possibili dalla scarsa attenzione in tema di diritti umani – molti bambinimorti orimasti paralizzati, ma questo non ha fermato le nostre ricerche. Oggi invece, grazie all’urgenza di questa gravissima pandemia, il sogno di tutto il comparto Big Pharma finalmente sarà realtà: un grande esperimento di ingegneria genetica esteso alla popolazione intera. Non si tratta di ...