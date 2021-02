M5s, la fuga di notizie rischia di far saltare il vertice a Marina di Bibbona. Grillo: “Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere” (Di venerdì 26 febbraio 2021) rischia di saltare il summit dello stato maggiore M5s a Marina di Bibbona dopo la fuga di notizie delle ultime ore. Il vertice, voluto da Beppe Grillo e molto probabilmente con la presenza anche del premier Giuseppe Conte, era stato organizzato per fare il punto della situazione sulla leadership interna del Movimento e cercare di ricompattare il gruppo dopo i terremoti delle ultime settimane. A essere stato convocato era lo stato maggiore dei 5 stelle, da Luigi Di Maio a Roberto Fico, passando per il capo politico reggente Vito Crimi e altri volti noti del Movimento. La notizia è però trapelata già ieri pomeriggio e oggi rilanciata dai quotidiani. Secondo l’agenzia Andnkronos, sarebbe su tutte le furie per la fuga di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021)diil summit dello stato maggiore M5s adidopo ladidelle ultime ore. Il, voluto da Beppee molto probabilmente con la presenza anche del premier Giuseppe Conte, era stato organizzato per fare il punto della situazione sulla leadership interna del Movimento e cercare di ricompattare il gruppo dopo i terremoti delle ultime settimane. A essere stato convocato era lo stato maggiore dei 5 stelle, da Luigi Di Maio a Roberto Fico, passando per il capo politico reggente Vito Crimi e altri volti noti del Movimento. La notizia è però trapelata già ieri pomeriggio e oggi rilanciata dai quotidiani. Secondo l’agenzia Andnkronos, sarebbe su tutte le furie per ladi ...

