M5S allo sbando, Grillo punta su Conte. Domenica vertice per cambiare (ancora) lo statuto (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb – Nel M5S ormai allo sbando scatta l'operazione "Conte salvatore", con Grillo che deve capire come infilare l'ex premier al vertice del Movimento sebbene gli attuali regolamenti interni non lo permettano. In tal senso sarà decisivo il vertice dei 5 Stelle fissato per Domenica nella magione del garante a Marina di Bibbona. Dal canto suo, Grillo è pronto a modificare ancora una volta lo statuto del Movimento per ritagliare un ruolo su misura per l'ex avvocato del popolo, che vorrebbe restare in politica. Sì perché, con tanto di vittoria dei sì su Rousseau, il M5S si è appena dotato di un comitato direttivo a cinque in sostituzione del capo politico (casella ora occupata dal reggente Vito Crimi). Di Maio ...

