L’Rt nazionale a 0,99. Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria e Abruzzo a rischio alto (Di venerdì 26 febbraio 2021) I dati del monitoraggio e le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico: l’ultima parola spetta al ministro della Salute, Roberto Speranza, che oggi dovrebbe emettere le ordinanze Leggi su corriere (Di venerdì 26 febbraio 2021) I dati del monitoraggio e le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico: l’ultima parola spetta al ministro della Salute, Roberto Speranza, che oggi dovrebbe emettere le ordinanze

mmichelaf : @LaGrevia Questo è l’RT nazionale, Twitter non mi faceva tagliare di più l’articolo di repubblica :( noi all’aggior… - tiber_h : RT @alessiaienco76: 'Mors tua vita mea': questo potrebbe essere il motto della #campagnavaccinale di tutte le Nazioni del mondo. La #pand… - PugliaStream : L'indice Rt nazionale a 0,99, la Puglia resta zona gialla - nonstop9981 : RT @molumbe: AIIMS, in India, utilizza l'ivermectina per il Covid dal 3 aprile. Gli All India Institutes of Medical Sciences sono un gruppo… - eErgaOmnes : RT @chiadegli: E che US e UK hanno bandito l’export dei vaccini prodotti su suolo nazionale fin dall’inizio? Scommetto di no. Oppure ci fa… -