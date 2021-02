Lorenzo Sonego out nei quarti a Montpellier: a prevalere è David Goffin (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non ce l’ha fatta purtroppo Lorenzo Sonego. Il tennista torinese è stato costretto a cedere il passo contro il belga David Goffin nel suo match di quarti di finale nel torneo ATP 250 di Montpellier. Il numero 15 del mondo ha prevalso con lo score di 6-4 6-4 dopo 1h e 26 minuti di partita e si è conquistato dunque l’accesso al penultimo atto. Qui se la vedrà contro uno tra lo spagnolo Davidovich Fokina ed il biellorusso Egor Gerasimov. Nel match odierno Goffin è sembrato tutto un altro giocatore rispetto a quello balbettante (soprattutto al servizio) visto contro il francese Bonzi in ottavi di finale. Resta il rammarico per Lorenzo per un primo set che si è deciso veramente su pochi punti e soprattutto per quel break di vantaggio non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non ce l’ha fatta purtroppo. Il tennista torinese è stato costretto a cedere il passo contro il belganel suo match didi finale nel torneo ATP 250 di. Il numero 15 del mondo ha prevalso con lo score di 6-4 6-4 dopo 1h e 26 minuti di partita e si è conquistato dunque l’accesso al penultimo atto. Qui se la vedrà contro uno tra lo spagnoloovich Fokina ed il biellorusso Egor Gerasimov. Nel match odiernoè sembrato tutto un altro giocatore rispetto a quello balbettante (soprattutto al servizio) visto contro il francese Bonzi in ottavi di finale. Resta il rammarico perper un primo set che si è deciso veramente su pochi punti e soprattutto per quel break di vantaggio non ...

Leonard40959202 : RT @live_tennis: Open Sud de France - Quarter-final: David Goffin beat Lorenzo Sonego 6-4, 6-4 - WeAreTennis : Goffin in Montpellier last 4 Belgian player defeats Lorenzo Sonego 6-4 6-4 - SuperTennisTv : A Montpellier @David__Goffin ha la meglio su Lorenzo Sonego con un doppio 6-4 ed è il primo semifinalista del… - Ilsuperbo89 : Niente da fare, #Sonego fuori a Montpellier. Bella partita contro Goffin ma come spesso accade quando Sonny può, no… - DanySpillo73 : @lorenzo_sonego Bella partita, complimenti, te ne auguro altre 100 uguali -