La gestione documentale delle cartelle cliniche (ai tempi del Covid-19) (Di venerdì 26 febbraio 2021) La recente pandemia sta facendo affiorare con sempre maggior drammaticità una serie di inefficienze legate alla gestione delle informazioni in ambito sanitario, rendendo di conseguenza sempre più ineludibile una radicale opera di rinnovamento dei modelli e degli strumenti adottati da operatori e pazienti nell'ambito della gestione dei dati, anche nei paesi più evoluti dal punto di vista tecnologico. Non è d'altronde solo il dramma del Covid-19 ad aver reso strettamente necessario l'avvio immediato di una fase di trasformazione in chiave digitale della gestione documentale in ambito sanitario. Ulteriori fenomeni socio-economici più strutturali in atto ormai da decenni – come la riduzione degli investimenti pubblici, l'aumento dell'aspettativa di vita, l'elevata mobilità ...

