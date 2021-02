Juventus, riscatto McKennie a prescindere dagli obiettivi per l’obbligo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Weston McKennie ha convinto la Juventus che ora vuole riscattarlo a qualunque costo Weston McKennie è andato ben oltre le aspettative nel suo primo anno alla Juventus: il centrocampista statunitense, arrivato a fine agosto un po’ tra lo scetticismo, ha convinto tutti a suon di gol e prestazioni da incorniciare. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Per questo motivo la Juventus è disposta a tutto per riscattarlo: come riporta Tuttosport, saranno 18,5 i milioni da versare allo Schalke 04 in tre esercizi al raggiungimento di vari obiettivi. Il club bianconero andrebbe oltre, riscattandolo anche senza il raggiungimento di queste clausole. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Westonha convinto lache ora vuole riscattarlo a qualunque costo Westonè andato ben oltre le aspettative nel suo primo anno alla: il centrocampista statunitense, arrivato a fine agosto un po’ tra lo scetticismo, ha convinto tutti a suon di gol e prestazioni da incorniciare. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Per questo motivo laè disposta a tutto per riscattarlo: come riporta Tuttosport, saranno 18,5 i milioni da versare allo Schalke 04 in tre esercizi al raggiungimento di vari. Il club bianconero andrebbe oltre, riscattandolo anche senza il raggiungimento di queste clausole. Leggi su Calcionews24.com

Calciomercato, Napoli - Sarri: contatto. Juve, pronto il riscatto per McKennie Rimane un dubbio: i tifosi partenopei come la prenderebbero? Juve - McKennie, pronto il riscatto Il 22enne americano ha convinto in meno di sei mesi Andrea Pirlo, prendendosi la Juventus e facendo ...

Calciomercato Juventus, rallentamento sul riscatto di Morata | Le ultime: cifre e dettagli Calcio mercato web Juve, il Real Madrid vuole Romero Attualmente di poprietà della Juventus, ma in forza all'Atalanta, Cristian Romero, difensore centrale argentino classe 1998, sarebbe finito nel mirino del Real Madrid: stando ...

Pirlo da l’ok e la Juve riscatta McKennie La Juventus si prepara a trattenere il suo jolly ... l’accordo prevedeva infatti un prestito con diritto di riscatto per 4,5 milioni. Tale diritto sarebbe diventato obbligo per 18,5 milioni, pagabili ...

