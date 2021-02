Isola dei Famosi | slitta ancora la data di partenza del reality | ecco quando andrà in onda

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sull’deiinfuriano i venti del cambiamento che rendono l’inizio dell’adventure game una vera e propria tela di Penelope, particolarmente prona a ripensamenti ed indecisioni.infatti per la terza volta ladel programma condotto da Ilary Blasi; mai come in questo periodo i palinsesti sono ballerini. L’dei, inizialmente collocata all’8 marzo, poi all’11 ed infine al 12,definitivamente inlunedì 15 marzo su Canale 5. Come riportato anche da Tvblog, la prima puntata dell’ adventure game era prevista per la serata di venerdì 12 marzo, con la prima delle cinque serate con Ciao Darwin story inda giovedì 11 marzo. Tuttavia, nelle ultime ore è stata decisa la collocazione finale ...

simone_paciello : Saró un concorrente dell’isola dei famosi!?? Ancora devo razionalizzare tutto ciò ma credo che solo una volta sbarca… - IsolaDeiFamosi : Awed è ufficialmente un concorrente della nuova edizione di #Isola Dei Famosi?? ?? @simone_paciello - trash_italiano : Isola dei Famosi 2021: Andrea Cerioli entra nel cast! - p_nbts : RT @BITCHYFit: ?? ISOLA DEI FAMOSI ALERT, le brasiliane hanno già messo gli occhi su Carolina Stramare e vogliono supportarla fino alla vitt… - forestale82 : RT @_Carabinieri_: Nelle acque dell’Isola di Linosa, la motovedetta dei #Carabinieri di Lampedusa ha avvistato una tartaruga Caretta Carett… -

A parlare è il sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini che aggiunge. . Un appello accorato ed opportuno che giunge in un momento molto delicato in una Città nelle quali ci sono stati molti ...Zona rossa da oggi alle 14 scatta nell'isola di La Maddalena (Sassari). lo ha deciso il sindaco Fabio Lai, alla luce dei dati sui contagi da Covid 19. "I numeri- spiega il primo cittadino - non lascia ...