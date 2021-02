In caso di ko con il Benevento, Adl potrebbe esonerare Gattuso, ma non ha un traghettatore (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nella seconda parte della gara di ieri contro il Granada, scrive la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha ritrovato in parte i suoi meccanismi e la profondità, complice l’ingresso in campo di Dries Mertens, anche se dopo il lungo stop per infortunio. La squadra di Gattuso è riuscita quasi a “rischiare l’impresa”, fermata anche “da un paio di importanti parate di Ruiz Silva”. Il prossimo scoglio sarà il Benevento, in campionato. La rosea scrive che se non ci sarà un seguito a questi piccoli segnali di ripresa, il presidente De Laurentiis potrebbe decidere di cambiare allenatore. Ma resta sempre il solito nodo: un traghettatore disponibile non c’è. “Domenica nel derby col Benevento bisogna dare un seguito a questi segnali di ripresa. Altrimenti De Laurentiis, sempre più chiuso nel suo mutismo, potrebbe ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nella seconda parte della gara di ieri contro il Granada, scrive la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha ritrovato in parte i suoi meccanismi e la profondità, complice l’ingresso in campo di Dries Mertens, anche se dopo il lungo stop per infortunio. La squadra diè riuscita quasi a “rischiare l’impresa”, fermata anche “da un paio di importanti parate di Ruiz Silva”. Il prossimo scoglio sarà il, in campionato. La rosea scrive che se non ci sarà un seguito a questi piccoli segnali di ripresa, il presidente De Laurentiisdecidere di cambiare allenatore. Ma resta sempre il solito nodo: un traghettatore disponibile non c’è. “Domenica nel derby colbisogna dare un seguito a questi segnali di ripresa. Altrimenti De Laurentiis, sempre più chiuso nel suo mutismo,...

