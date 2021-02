Il principe Harry rivela: «Non ho detto addio alla royal family, ma a un ambiente tossico» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Mentre tutti aspettano l’intervista-bomba dei Sussex a Oprah Winfrey, è ricomparso, da solo, Harry d’Inghilterra. Durante un’apparizione al The Late Late Show il principe ha parlato candidamente di cosa lo ha spinto a trasferirsi in California con la moglie Meghan Markle, ora incinta del loro secondo figlio, e col primogenito Archie. Facendo un giro in bus col conduttore James Cordon, che durante il viaggio gli ha servito un the, il nipote di Elisabetta II ha giurato che non si è allontanato, e non si allontanerà mai, dalla famiglia reale, ma ha «dovuto lasciare un ambiente tossico»: «Sappiamo tutti di cosa è capace la stampa britannica», ha detto il principe che da mesi assieme alla moglie dà battaglia (legale) ai tabloid scandalistici del suo Paese. «Stava distruggendo la mia salute mentale. Quindi ho fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi padre. Ho portato la mia famiglia lontano da quell’ambiente tossico». https://www.youtube.com/watch?v=7oxlCKMlpZw Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 febbraio 2021) Mentre tutti aspettano l’intervista-bomba dei Sussex a Oprah Winfrey, è ricomparso, da solo, Harry d’Inghilterra. Durante un’apparizione al The Late Late Show il principe ha parlato candidamente di cosa lo ha spinto a trasferirsi in California con la moglie Meghan Markle, ora incinta del loro secondo figlio, e col primogenito Archie. Facendo un giro in bus col conduttore James Cordon, che durante il viaggio gli ha servito un the, il nipote di Elisabetta II ha giurato che non si è allontanato, e non si allontanerà mai, dalla famiglia reale, ma ha «dovuto lasciare un ambiente tossico»: «Sappiamo tutti di cosa è capace la stampa britannica», ha detto il principe che da mesi assieme alla moglie dà battaglia (legale) ai tabloid scandalistici del suo Paese. «Stava distruggendo la mia salute mentale. Quindi ho fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi padre. Ho portato la mia famiglia lontano da quell’ambiente tossico». https://www.youtube.com/watch?v=7oxlCKMlpZw

