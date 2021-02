Il Movimento 5 Stelle si sta disintegrando rapidamente, ma forse era prevedibile (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Movimento 5 Stelle si sta disintegrando rapidamente: tra espulsi e fuoriusciti ha perso un terzo della sua consistenza parlamentare, e nei sondaggi ben più di metà dei consensi ottenuti nel 2018. Questo esito era ampiamente prevedibile e di fatto molti osservatori lo avevano previsto, anche se l’accelerazione recente del tracollo è sorprendente. Sia Beppe Grillo che Luigi Di Maio ormai sono moderati e liberali e i tempi dei “Vaffa Days” sembrano remoti. Qualunque analisi politica dei fatti recenti, però, sarebbe insufficiente: il Movimento era nato con difetti strutturali evidenti e il tracollo attuale non può essere ricondotto a Tizio che ha fatto questo e Caio che non ha votato la fiducia a Mario Draghi. Analisi molto approfondite di questi difetti sono state pubblicate da Nicola ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilsi sta: tra espulsi e fuoriusciti ha perso un terzo della sua consistenza parlamentare, e nei sondaggi ben più di metà dei consensi ottenuti nel 2018. Questo esito era ampiamentee di fatto molti osservatori lo avevano previsto, anche se l’accelerazione recente del tracollo è sorprendente. Sia Beppe Grillo che Luigi Di Maio ormai sono moderati e liberali e i tempi dei “Vaffa Days” sembrano remoti. Qualunque analisi politica dei fatti recenti, però, sarebbe insufficiente: ilera nato con difetti strutturali evidenti e il tracollo attuale non può essere ricondotto a Tizio che ha fatto questo e Caio che non ha votato la fiducia a Mario Draghi. Analisi molto approfondite di questi difetti sono state pubblicate da Nicola ...

