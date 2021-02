Hamilton torna a parlare di razzismo su Instagram: “Continuiamo a lottare per l’eguaglianza” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il tema del razzismo è sempre stato preminente per Lewis Hamilton, che è tornato ad affrontarlo in un lungo post su Instagram accompagnato a una sua foto con in mano un cartello a sostegno della causa del “Black Lives Matter“. “L’anno scorso alcuni di noi si sono inginocchiati a favore dell’uguaglianza e di questo sono orgoglioso – ha esordito il campione del mondo di Formula 1 -. La mia domanda è: qual è il prossimo passo? Le iniquità nel nostro sport e nel mondo persistono. Il cambiamento è ancora necessario. Dobbiamo continuare a spingere per ritenere noi stessi e gli altri responsabili. Dobbiamo continuare a lottare per l’uguaglianza per tutti, al fine di continuare a vedere un cambiamento vero e duraturo nel nostro mondo“, ha proseguito il pilota della Mercedes, fresco di rinnovo annuale con la ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il tema delè sempre stato preminente per Lewis, che èto ad affrontarlo in un lungo post suaccompagnato a una sua foto con in mano un cartello a sostegno della causa del “Black Lives Matter“. “L’anno scorso alcuni di noi si sono inginocchiati a favore dell’uguaglianza e di questo sono orgoglioso – ha esordito il campione del mondo di Formula 1 -. La mia domanda è: qual è il prossimo passo? Le iniquità nel nostro sport e nel mondo persistono. Il cambiamento è ancora necessario. Dobbiamo continuare a spingere per ritenere noi stessi e gli altri responsabili. Dobbiamo continuare aper l’uguaglianza per tutti, al fine di continuare a vedere un cambiamento vero e duraturo nel nostro mondo“, ha proseguito il pilota della Mercedes, fresco di rinnovo annuale con la ...

