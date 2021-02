Governo | Zampa-Morani all' attacco | malumori esclusi ' Pd più debole | addio Viminale errore' ** 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 febbraio 2021) (Adnkronos) - Matteo Mauri che nel Conte 2 è stato il viceministro del Pd alsi è limitato ad un post sui social. Nessuna altra dichiarazione. Chi ci ha parlato dice che era pronto al passo indietro visto il 'caso' donne, ma nessuno si aspettava che i dem non fossero più rappresentati al. C'è chi lo giudica "unpolitico macroscopico. Lo pagheremo. Se il Pd si fosse messo di punta sull'Interno, nessuno avrebbe potuto dirci di no", si dice tra i parlamentari dem. Sandraesplicita in un'intervista la sua delusione: "Quello che mi dispiace profondamente è che il mio partito abbia rinunciato alla Salute, non comprendendo il valore di una buona sanità", dice che "secondo Prodi pago per la mia vicinanza a lui" e lamenta anche una scarsa attenzione dal Nazareno: "In un anno come quello che ...