Giulia Salemi a Verissimo fa una confessione scioccante riguardo un ex (Di venerdì 26 febbraio 2021) La confessione di Giulia Salemi Nella puntata del 27 febbraio 2021 tra gli ospiti di Verissimo, Silvia Toffanin accoglierà una delle ultime eliminate del GF Vip: Giulia Salemi. Stando a quanto riportato da Biccy sono già uscite le prime anticipazioni e sembrerebbe che l’ex concorrente del reality, oltre ad affrontare e raccontare il suo amore L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 26 febbraio 2021) LadiNella puntata del 27 febbraio 2021 tra gli ospiti di, Silvia Toffanin accoglierà una delle ultime eliminate del GF Vip:. Stando a quanto riportato da Biccy sono già uscite le prime anticipazioni e sembrerebbe che l’ex concorrente del reality, oltre ad affrontare e raccontare il suo amore L'articolo proviene da Novella 2000.

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - fanpage : #Gfvip, 'Giulia Salemi beve come Amy Winehouse, mandiamola a San Patrignano', la battuta di Tommaso Zorzi non è pas… - trash_italiano : ?? GIULIA SALEMI È ELIMINATA DAL #GFVIP - Novella_2000 : Giulia Salemi rilascia una confessione scioccante a Verissimo riguardo un suo ex #gfvip - bluelipstaylor : per i miei gusti giulia salemi è la più bella del gf vi giuro mi fa provare cose -