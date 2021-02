Final Fantasy VII Remake | un nuovo episodio disponibile nella versione PS5

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il mondo diVIIsi espande con unin cui scopriremo nuovi personaggi – come Yuffie Kisaragi – e grandi cambiamenti in vista per la neonata PlayStation 5, chiamatoVIIIntergrade. LaPS5 del gioco includerà un “di zecca” che vede i giocatori nei panni del ninja Yuffie Kisaragi in missione per infiltrarsiShinra Corporation insieme a Sonon, un membro di una cellula Avalanche separata. Insieme ai nuovi contenuti, laPS5 sta ricevendo un aggiornamento che aggiunge tempi di caricamento più veloci, una “modalità performance” (che mira a 60fps di gioco), e una “modalità ...

Nonostante ciò, aver scoperto la data d'uscita di Kena Bridge of Spirits , o aver saputo di più suVII Remake , o guardare i nuovi trailer di Deathloop , Returnal e Five Nights at ...A chiudere le danze dell'ultima edizione dello State of Play di Sony avvenuto il 25 febbraio, ci pensa l'annuncio diVII Remake Intergrade , edizione PlayStation 5 dell'ultima fatica firmata Square Enix. Tra le novità messe sul piatto dalla società nipponica, troviamo svariati miglioramenti grafici, ...