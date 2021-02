F1: Sainz, ‘voglio aiutare Ferrari a tornare ad alti livelli, con Leclerc rispetto e competitività’ (Di venerdì 26 febbraio 2021) Maranello, 26 feb. – (Adnkronos) – “Ho sempre lottato per me arrivare a questo traguardo. La Ferrari è un team che ha generato passione, abbiamo una responsabilità. Voglio aiutare il team a tornare ad alti livelli, dobbiamo spingere tutti dalla stessa parte. C’è rispetto e competitività con Charles”. Lo dice il nuovo pilota della Ferrari, Carlos Sainz, nel corso del team launch della Scuderia. Sono sereno anche se consapevole che sarà molto difficile battere Charles, ma ci proverò -aggiunge il pilota spagnolo-. Sarebbe il massimo, la cosa più importante è quella di far andare bene la Ferrari. Quest’anno sarà importante, poi ne riparleremo quando ci sarà da lottare per il Mondiale. Riusciremo a superare ogni rivalità, ho grande ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 26 febbraio 2021) Maranello, 26 feb. – (Adnkronos) – “Ho sempre lottato per me arrivare a questo traguardo. Laè un team che ha generato passione, abbiamo una responsabilità. Voglioil team aad, dobbiamo spingere tutti dalla stessa parte. C’èe competitività con Charles”. Lo dice il nuovo pilota della, Carlos, nel corso del team launch della Scuderia. Sono sereno anche se consapevole che sarà molto difficile battere Charles, ma ci proverò -aggiunge il pilota spagnolo-. Sarebbe il massimo, la cosa più importante è quella di far andare bene la. Quest’anno sarà importante, poi ne riparleremo quando ci sarà da lottare per il Mondiale. Riusciremo a superare ogni rivalità, ho grande ...

