Emma Watson e le voci sul ritiro dalle scene | il manager svela la verità

Il rappresentante della nota star di Harry Potter decide di intervenire per far sapere ai fan cosa sta realmente accadendo

JGiulss : RT @La_sberg: Emma Watson che a 30 anni si ritira a godersi i suoi milioni è tutto quello che avrei voluto essere nella vita - iside_m : RT @qrongst: emma watson si emma watson si ritira dal mondo ritira dal mondo del cinema… - mayunagioia : RT @negri_jenny: Emma Watson perché smette in tendenza di recitare - Havlsey94 : RT @qrongst: emma watson si emma watson si ritira dal mondo ritira dal mondo del cinema… - foolsgvld__ : RT @ssun_floweer: IN CHE SENSO EMMA WATSON LASCIA LA RECITAZIONE -

Nonostante i pettegolezzi,non ha alcuna intenzione di lasciare la recitazione: la sua pausa è solo temporanea Gira voce chesia pronta a dire addio alla sua carriera da attrice ., 30 anni, ha ...Il manager diha smentito le indiscrezioni che nelle ultime ore sono circolate in rete, quelle per cui l'attrice avrebbe deciso di ritirarsi dal cinema. Jason Weinberg di Untitled Entertainment, agente ...Il manager di Emma Watson ha smentito le indiscrezioni che nelle ultime ore sono circolate in rete, quelle per cui l’attrice avrebbe deciso di ritirarsi dal cinema. Jason Weinberg di Untitled En ...Emma Watson ha deciso di ritirarsi dalle scene a tempo indefinito, per concentrarsi sulla vita privata e sulla relazione con il fidanzato? A gettare i fan nel panico è stato l'agente dell'attrice, che ...