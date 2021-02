Decreto Milleproroghe 2021 approvato | cartelle esattoriali | cig | lauree | vacanze Tutte le misure

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 26 febbraio 2021)in via definitiva il: con 222 voti favorevoli, 23 contrari e 7 astensioni, il senato ha rinnovato la fiducia al Governo il 25 febbraio, dando il via libera alla conversione in legge del provvedimento, che dovrà avvenire entro il 1° marzo. Rinvio dei termini per le domande per la cassa integrazione Covid, prolungamento dell’anno accademico 2019-2020, no allo slittamento delle scadenze per le, concessione di più tempo per l’utilizzo del bonus. Queste alcuneintrodotte. Ilora deve essere convertito in legge entro lunedì primo marzo. Ecco leprincipali contenute nel provvedimento.: no alla proroga delle ...