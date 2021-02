Covid: nel mondo oltre 2,5 mln di morti, più di 113 mln di casi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Sono oltre 113 milioni i casi di coronavirus diagnosticati nel mondo dall'inizio della pandemia e i decessi sono più di 2,5 milioni. I dati riportati dalla Johns Hopkins University parlano di 113.002.186 contagi e 2.507.624 decessi a livello globale. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito: i casi accertati sono 28.413.373 con 508.307 morti. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Sono113 milioni idi coronavirus diagnosticati neldall'inizio della pandemia e i decessi sono più di 2,5 milioni. I dati riportati dalla Johns Hopkins University parlano di 113.002.186 contagi e 2.507.624 decessi a livello globale. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito: iaccertati sono 28.413.373 con 508.307

