Covid | Lombardia a rischio zona arancione | tutti gli indicatori sono in aumento

(Di venerdì 26 febbraio 2021) La Lombardia rischia seriamente di tornare in zona arancione. La decisione verrà presa solo nel pomeriggio, ma gli indicatori al vaglio della "cabina di regia" del Ministero della Salute fanno propendere per l'inasprimento delle restrizioni. In particolare a creare preoccupazione è l'indicatore Rt, il tasso di contagio del positivi, che ha superato

...salgono a otto le regioni che superano la soglia critica del 30% dei posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti. Si tratta di Abruzzo (37%), Friuli Venezia Giulia (33%),(...Numeri rilevanti anche in: 4.243 i nuovi contagi, il tasso di positività sale all'8,2%. I pazientiin terapia intensiva sono 407, uno in più, mentre i ricoverati nei reparti...Lombardia e Marche. Mentre Campania ed Emilia Romagna potrebbero finire in rosso. La decisione sarà presa oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza dopo il monitoraggio settimanale. Intanto però ...In Lombardia i casi registrati oggi sono stati 3.310 a fronte di 34.159 tamponi molecolari (50.268 con anche agli antigenici, ovvero i test rapidi: un record). Ecco il quadro completo dei dati di oggi ...