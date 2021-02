"Così ci fregano tutto l'anno". Senaldi svela il "giochino" col Covid inventato da Conte e confermato da Draghi (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Non credo che fra due mesi noi saremo messi Così bene. Io non vorrei che un mese alla volta ci fregano tutto l'anno”. Con un pizzico d'ironia Pietro Senaldi ha fatto ben intendere il suo pensiero sulla gestione dell'emergenza coronavirus. Ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete4, il direttore di Libero ha parlato dell'argomento del giorno, ovvero delle nuove chiusure che entreranno in vigore dal 6 marzo al 6 aprile tramite il primo Dpcm a firma di Mario Draghi. “Sarebbe il secondo anno che ci fregano - ha dichiarato Senaldi - alla fine la mia esperienza dice che sono stato a casa a ottobre per andar bene a Natale, poi è saltato il Natale per poter andare successivamente a sciare. Adesso è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Non credo che fra due mesi noi saremo messibene. Io non vorrei che un mese alla volta cil'”. Con un pizzico d'ironia Pietroha fatto ben intendere il suo pensiero sulla gestione dell'emergenza coronavirus. Ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete4, il direttore di Libero ha parlato dell'argomento del giorno, ovvero delle nuove chiusure che entrerin vigore dal 6 marzo al 6 aprile tramite il primo Dpcm a firma di Mario. “Sarebbe il secondoche ci- ha dichiarato- alla fine la mia esperienza dice che sono stato a casa a ottobre per andar bene a Natale, poi è saltato il Natale per poter andare successivamente a sciare. Adesso è ...

