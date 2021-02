Canelo Alvarez-Avni Yildirim in tv | a che ora inizia e dove vedere il Mondiale WBA e WBC dei Supermedi

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sabato 27 febbraio andrà in scena uno dei primi incontri di cartello della nuova stagione di boxe. All’Hard Rock Stadium di Miami (USA),affronteràper ilWBA e WBC dei pesi. Guarda in streaming livesu DAZN Il fuoriclasse messicano, una delle grandi icone del pugilato internazionale contemporaneo, indosserà i guantoni a due mesi di distanza dalla bella vittoria contro il britannico Callum Smith e se la dovràcontro il carneade turco: sulla carta dovrebbe essere un’autentica passeggiata per il 31enne, pronto a difendere i due titoli iridati, ma l’anatolico proverà a impensierirlo e a regalarsi una notte da sogno. Di seguito la data, il calendario completo, il ...

fight_shield : Ecco come poter vedere il ritorno nel ring di Canelo Alvarez! - oscarzd27 : @SportsCenter_nt Canelo. Alvarez - eliorramirez456 : @andreward andre ward vs canelo alvarez (December 2021) ????? - dannygh_ : Canelo Alvarez? ?? - AleSorevilo : Amo al canelo alvarez ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Canelo Alvarez

OA Sport

in questo momento è il più forte di tutti ed è uno dei miei preferiti. Io cerco sempre l'ispirazione dai migliori. Arrivare a combattere con lui significherebbe essere tra i più forti ...Nei Massimi tutto è ormai pronto per la sfida fra Anthony Joshua e Tyson Fury , mentre nei Medi ci potrebbe essere l'altra sfida stellare fra Golovkin eÁlvarez . Il 2021 potrebbe segnare un ...Sabato 27 febbraio andrà in scena uno dei primi incontri di cartello della nuova stagione di boxe. All'Hard Rock Stadium di Miami (USA), Canelo Alvarez affronterà Avni Yildirim per il Mondiale WBA e W ...Come si fa lo sport su DAZN? Intervista a Roberto Marchesi, in occasione della Milano boxing night di Daniele Scardina e il match di Canelo.