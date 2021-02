Brescia, incendio in A4 dopo scontro tra tir: autostrada bloccata per ore (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ospitaletto (Brescia) - Incidente tra camion stamani, venerdì 26 febbraio, poco prima delle sette sull 'autostrada A4 . Uno dei mezzi pesanti ha preso fuoco. Il tamponamento si è verificato nel ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ospitaletto () - Incidente tra camion stamani, venerdì 26 febbraio, poco prima delle sette sull 'A4 . Uno dei mezzi pesanti ha preso fuoco. Il tamponamento si è verificato nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Brescia incendio Incidente A4: schianto tra due camion e incendio, autostrada chiusa Pauroso incidente sull' Autostrada A4 all'alba di oggi, nel tratto tra Brescia Ovest ed Ospitaletto, in direzione Milano. Due camion si sono schiantati e si è scatenato un terribile incendio, fortunatamente senza particolari conseguenze per i due autisti. L'autostrada è ...

