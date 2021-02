Bologna-Lazio, Inzaghi: “Dimenticare il ko in Champions, voglio una carica positiva. Sarà un match delicato” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non Sarà semplice, ma dobbiamo reagire Queste le parole del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, durante la conferenza della vigilia, in vista del match del "Dall'Ara", contro il Bologna, in programma domani (sabato 27 febbraio), alle ore 18.00. La gara, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A, Sarà senza dubbio una sfida delicata soprattutto perché arriva dopo una dura sconfitta in Champions League, contro i campioni in carica del Bayern Monaco. Una prestazione deludente dal punto di vista dell’atteggiamento, quanto meno per non aver impensierito la compagine bavarese, da poco laureata anche Campione del Mondo. Di seguito le parole del tecnico bianconceleste, in vista della gara contro i "felsinei" allenati dal suo amico, Sinisa ... Leggi su mediagol (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nonsemplice, ma dobbiamo reagire Queste le parole del tecnico della, Simone, durante la conferenza della vigilia, in vista deldel "Dall'Ara", contro il, in programma domani (sabato 27 febbraio), alle ore 18.00. La gara, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A,senza dubbio una sfida delicata soprattutto perché arriva dopo una dura sconfitta inLeague, contro i campioni indel Bayern Monaco. Una prestazione deludente dal punto di vista dell’atteggiamento, quanto meno per non aver impensierito la compagine bavarese, da poco laureata anche Campione del Mondo. Di seguito le parole del tecnico bianconceleste, in vista della gara contro i "felsinei" allenati dal suo amico, Sinisa ...

