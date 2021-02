Zaia | «Il Cts deve parlare chiaramente E dire perché tutto è pericoloso tranne la scuola»

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Il governatore Lucaintta dalla Protezione civile di Marghera, fa il punto sull’emergenza Coronavirus in Veneto. Nelle ultime 24 ore 1304 nuovi positivi (2,75% sul totale dei tamponi), ad oggi 22.949 gli attualmente positivi. Ricoverate 1351 persone di cui 134 in terapia intensiva (+2) e 1217 in area non critica (-30). Decessi 28.: «L’Rt è intorno allo 0,90» «La situazione è buona rispetto a quanto sta accadendo ad altre Regioni. Se guardiamo i dati del Veneto,l’altro ieri abbiamo sempre calato da gennaio, ma vedremo fino a quando. Se guardiamo i positivi, la percentuale di incidenza che all’inizio anno era intorno all’1,4%, adesso è quasi al 3%. È quasi raddoppiata, su numeri piccoli ma c’è tendenza all’aumento. L’indice Rt era sotto lo 0,60, oggi è di 0,92 più o meno. È pur vero che abbiamo ...

Durante la conferenza stampa di oggi, giovedì 25 febbraio 2021 il Governatore ha ribadito le richieste al Governo in occasione della realizzazione del nuovo Dpcm. Cresce la preoccupazione sull'aumento ...... la sublimazione della formazione dei ragazzi, se la guardiamo dal lato epidemiologico ilci deve dire perch altre forme di aggregazione sono pericolose e questa no . Noi - ha concluso- non ...Nuovo Dpcm in arrivo, il primo del premier Mario Draghi, e governo e Regioni si dividono sull'apertura della scuola, in un quadro caratterizzato dalle varianti del covid, e sulla richiesta di cambiare ...La scuola è sacra ma, da un punto di vista epidemiologico, è un'aggregazione di persone dentro una stanza. Inizia con queste parole, giovedì 25 febbraio, il nuovo punto stampa sull'emergenza Covid in ...