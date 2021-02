Vertice dei capi di Stato e di governo Ue, accelerare su vaccini e ricerca anti Covid (Di giovedì 25 febbraio 2021) E' iniziata oggi alle 15 la videoconferenza dei capi di Stato e di governo dell'Ue, a cui parteciperà per la prima volta da primo ministro, per l'Italia, Mario Draghi, che sarà dedicata innanzitutto all'emergenza sanitaria della pandemia di Covid-19, e in particolare alle questioni della necessità di accelerare la produzione e consegna dei vaccini, la ricerca e la preparazione all'emergenza delle varianti del virus, e del coordinamento delle misure (in particolare le restrizioni dei viaggi) prese dagli Stati membri per contenere la pandemia. La videoconferenza dei leader continuerà domani mattina, dalle 9, con una sessione dedicata agli sviluppi dell'Europa della Difesa, a cui parteciperà anche il segretario generale dell'Alleanza ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 25 febbraio 2021) E' iniziata oggi alle 15 la videoconferenza deidie didell'Ue, a cui parteciperà per la prima volta da primo ministro, per l'Italia, Mario Draghi, che sarà dedicata innanzitutto all'emergenza sanitaria della pandemia di-19, e in particolare alle questioni della necessità dila produzione e consegna dei, lae la preparazione all'emergenza delle varidel virus, e del coordinamento delle misure (in particolare le restrizioni dei viaggi) prese dagli Stati membri per contenere la pandemia. La videoconferenza dei leader continuerà domani mattina, dalle 9, con una sessione dedicata agli sviluppi dell'Europa della Difesa, a cui parteciperà anche il segretario generale dell'Alleanza ...

