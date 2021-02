Verona-Juventus, che differenza sui gol realizzati: il dato (Di giovedì 25 febbraio 2021) Verona-Juventus si sfidano in una gara che mette a confronto due filosofie diverse: il dato sui gol realizzati è emblematico Verona Juve si sfideranno sabato sera al Bentegodi. Da una parte ci sarà Cristiano Ronaldo, che ha segnato il 40.9 percento dei gol bianconeri. Dall’altra, invece, una squadra che va in rete con tantissimi giocatori, complice anche l’assenza di un vero e proprio bomber. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Come sottolinea Tuttosport, infatti, la squadra di Juric ha realizzato 30 gol in Serie A, ma solamente il 33.2 percento sono di Barak e Zaccagni (16.6 ciascuno), che hanno cinque reti a testa. Un dato emblematico per una squadra che segna in media 1.3 gol a partita, ma spesso con diversi interpreti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021)si sfidano in una gara che mette a confronto due filosofie diverse: ilsui golè emblematicoJuve si sfideranno sabato sera al Bentegodi. Da una parte ci sarà Cristiano Ronaldo, che ha segnato il 40.9 percento dei gol bianconeri. Dall’altra, invece, una squadra che va in rete con tantissimi giocatori, complice anche l’assenza di un vero e proprio bomber. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Come sottolinea Tuttosport, infatti, la squadra di Juric ha realizzato 30 gol in Serie A, ma solamente il 33.2 percento sono di Barak e Zaccagni (16.6 ciascuno), che hanno cinque reti a testa. Unemblematico per una squadra che segna in media 1.3 gol a partita, ma spesso con diversi interpreti. Leggi su Calcionews24.com

