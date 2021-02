Tesoro | collocati 5 miliardi di BTP Tassi in lieve rialzo

(Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) –deiall’ultima asta di BTP effettuata dall’Italia. Ilha collocato 5di euro di titoli a 5 anni, a fronte di richieste per circa 6,67e un rapporto di copertura di 1,33. Ipositivi per lo 0,11% risultano di 4 punti base superiori all’asta analoga precedente del 28 gennaio. Sono stati anche1,25di CCTEU a 4 anni, a fronte di richieste per 2,24e un rapporto di copertura di 1,79, con un rendimento lordo del meno 0,19%.

AndreaPira : Il Tesoro rivela i dettagli sulla domanda dei due titoli collocati ieri. Nel caso del decennale, il 64,5% è andato… -

Ultime Notizie dalla rete : Tesoro collocati

Il Messaggero

Lieve rialzo dei tassi all'ultima asta di BTP effettuata dall'Italia. Ilha collocato 5 miliardi di euro di titoli a 5 anni , a fronte di richieste per circa 6,67 ... Sono stati anche1,...Assegnati anche 1,25 mld CcTeu, rendimento a - 0,19% . Ilha assegnato in asta la prima tranche del nuovo BTp quinquennale scadenza 1 aprile 2026 per 5 ... Nell'asta di oggi sono stati...L'indice sulla fiducia nell'economia della zona euro a febbraio è salito oltre le attese grazie al maggior ottimismo per il settore industriale, dei servizi e tra i consumatori. L'euro si rafforza anc ...A fronte di richieste per circa 6,67 miliardi e un rapporto di copertura di 1,33. I rendimenti, positivi per lo 0,11% risultano di 4 punti base superiori all'asta analoga precedente ...