Solenni funerali di Attanasio e Iacovacci | le salme col Tricolore Il video

(Di giovedì 25 febbraio 2021)di, lecolRoma, 25 feb. (askanews) – Le due bare avvolte dal, portate a spalla da sei carabinieri. La marcia funebre della banda dell’Arma. I feretri di Luca, l’ambasciatore italiano in Congo e del carabiniere Vittorio, sono arrivati alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, in piazza della Repubblica a Roma, per idi Stato. Per leesequie, presiedute dal cardinale vicario della diocesi di Roma, Angelo De Donatis, è giunto il premier Mario Draghi. Sono arrivati anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, il ...

Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo «sono stati strappati da questo mondo dagli artigli di una violenza stupida e feroce che non porterà nessun giovamento ma solo altro dolore.