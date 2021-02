“Sola una volta ancora” è il nuovo singolo di Damiano! (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dal 26 febbraio sarà disponibile in rotazione radiofonica “SOLO UNA volta ancora”, nuovo brano di DAMIANO già disponibile su tutte le piattaforme di streaming. “SOLO UNA volta ancora”, nuovo singolo di DAMIANO, è una canzone che racconta il rammarico legato a momenti passati e il senso di rimpianto per non averli vissuti a pieno. Le note del pezzo e la voce di Damiano lasciano trapelare un residuo di dolcezza e il desiderio di poterli vivere solo una volta ancora. «Sta per uscire una serie di episodi, tutti accompagnati da un brano, che raccontano la storia di una ragazza di nome Lisa. Questo è il primo episodio – spiega Damiano a proposito del nuovo brano e del progetto di cui fa parte – Il videoclip mostra la ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dal 26 febbraio sarà disponibile in rotazione radiofonica “SOLO UNA”,brano di DAMIANO già disponibile su tutte le piattaforme di streaming. “SOLO UNA”,di DAMIANO, è una canzone che racconta il rammarico legato a momenti passati e il senso di rimpianto per non averli vissuti a pieno. Le note del pezzo e la voce di Damiano lasciano trapelare un residuo di dolcezza e il desiderio di poterli vivere solo una. «Sta per uscire una serie di episodi, tutti accompagnati da un brano, che raccontano la storia di una ragazza di nome Lisa. Questo è il primo episodio – spiega Damiano a proposito delbrano e del progetto di cui fa parte – Il videoclip mostra la ...

teatrolafenice : ?? «Ho ragioni per ogni cosa, ma non ho una sola certezza di avere ragione» (Carlos Marzal). Buongiorno, amici! ??… - ladyonorato : Nuove chiusure significano una sola cosa: DPCM illegittimo e anticostituzionale... da Conte a Draghi non cambierà n… - matteosalvinimi : #Salvini: Spero che dalle autorità europee arrivino presto autorizzazioni per il vaccino Sputnik, usato da tutti gl… - Anna280511823 : @colorARTillery @sabrina__sf Da sola non concludo nulla questo il problema manca coesione Come possiamo sperare… - lancer_to : Il Barcellona l'anno prossimo avrà 5/6 giocatori nuovi, ha tanti giovani che devono crescere e deve convincere Mess… -