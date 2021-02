Serie B VPG, spettacolo ma reti inviolate tra King Hammers e Dragons Power. L3ICESTER in vetta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo la parentesi dedicata alla Coppa Italia, di cui abbiamo scritto ieri e di seguito potete trovare il link, spazio al campionato cadetto. LEGGGI ANCHE => Coppa Italia VPG, tutti i risultati dei trentaduesimi di finale: il tabellone completo Sul canale di iProCaster è stata trasmessa la gara tra King Hammers e Dragons Power e – come nel caso di lunedì e il match di Serie A tra Bordellona e HSL – abbiamo assistito ad uno 0-0. Ma stavolta, a differenza di lunedì, lo spettacolo non è mancato, anzi. LEGGI ANCHE => Serie A VPG, doppio passo falso del Bordellona: 0-0 contro Hsl Esports e una sconfitta Una partita al cardiopalma, finita a reti inviolate per merito dei portieri e dei legni. Le emozioni iniziano all’11’, con una bella ... Leggi su esports247 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo la parentesi dedicata alla Coppa Italia, di cui abbiamo scritto ieri e di seguito potete trovare il link, spazio al campionato cadetto. LEGGGI ANCHE => Coppa Italia VPG, tutti i risultati dei trentaduesimi di finale: il tabellone completo Sul canale di iProCaster è stata trasmessa la gara trae – come nel caso di lunedì e il match diA tra Bordellona e HSL – abbiamo assistito ad uno 0-0. Ma stavolta, a differenza di lunedì, lonon è mancato, anzi. LEGGI ANCHE =>A VPG, doppio passo falso del Bordellona: 0-0 contro Hsl Esports e una sconfitta Una partita al cardiopalma, finita aper merito dei portieri e dei legni. Le emozioni iniziano all’11’, con una bella ...

