Scrive alla sua ex: “Sto attaccando il Campidoglio, se credi a Biden sei una stupida”. Lei lo denuncia all’Fbi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Assalto in Congresso, militante di Trump Scrive alla ex. Lei lo denuncia all’Fbi A volte parlare con i propri ex può rivelarsi un errore: lo è stato per Richard Michetti, uno dei sostenitori di Trump che ha partecipato all’assalto al Congresso di Washington il 6 gennaio scorso, identificato dall’Fbi grazie alla segnalazione della sua ex fidanzata. Il seguace del Tycoon, che quel giorno arrivava dalla Pennsylvania munito di gas lacrimogeni, aveva mandato messaggi alla donna mentre prendeva parte all’insurrezione in Campidoglio. “Voglio fermare il voto, sento che è stato Donald Trump a vincere, ha battuto Joe Biden“, Scriveva Michetti nei suoi messaggi. E accusava la ex ragazza di essere ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Assalto in Congresso, militante di Trumpex. Lei loA volte parlare con i propri ex può rivelarsi un errore: lo è stato per Richard Michetti, uno dei sostenitori di Trump che ha partecipato all’assalto al Congresso di Washington il 6 gennaio scorso, identificato dgraziesegnalazione della sua ex fidanzata. Il seguace del Tycoon, che quel giorno arrivava dPennsylvania munito di gas lacrimogeni, aveva mandato messaggidonna mentre prendeva parte all’insurrezione in. “Voglio fermare il voto, sento che è stato Donald Trump a vincere, ha battuto Joe“,va Michetti nei suoi messaggi. E accusava la ex ragazza di essere ...

