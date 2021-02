Sarà obbligatorio vaccinarsi per viaggiare? Le ultime novità (Di giovedì 25 febbraio 2021) La domanda che i viaggiatori più assidui si stanno ponendo sempre più spesso: Sarà obbligatorio vaccinarsi per tornare a girare il mondo? La risposta non è così semplice, se ne sta discutendo tantissimo in Commissione Europea. I viaggi possono essere scoraggiati ma non vietati. e gli Stati membri hanno dieci giorni per dare una risposta. Il portavoce della Commissione europea per la Giustizia, Christian Wiegand ha dichiarato: “Siamo fiduciosi di poter trovare soluzioni con i sei Stati al più presto, senza dover intraprendere passi legali che possono essere lunghi. Trovare soluzioni è nell’interesse di tutti”. Covid: si dovrà fare il vaccino per tornare a viaggiare? Si è spesso parlato di un patentino di un certificato di vaccinazione per poter tornare a viaggiare, ma come stanno davvero le cose? Didier ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 25 febbraio 2021) La domanda che i viaggiatori più assidui si stanno ponendo sempre più spesso:per tornare a girare il mondo? La risposta non è così semplice, se ne sta discutendo tantissimo in Commissione Europea. I viaggi possono essere scoraggiati ma non vietati. e gli Stati membri hanno dieci giorni per dare una risposta. Il portavoce della Commissione europea per la Giustizia, Christian Wiegand ha dichiarato: “Siamo fiduciosi di poter trovare soluzioni con i sei Stati al più presto, senza dover intraprendere passi legali che possono essere lunghi. Trovare soluzioni è nell’interesse di tutti”. Covid: si dovrà fare il vaccino per tornare a? Si è spesso parlato di un patentino di un certificato di vaccinazione per poter tornare a, ma come stanno davvero le cose? Didier ...

grazia_palamini : @andiamoviaora @claudio_2022 NON SI PUÒ RENDERE OBBLIGATORIO IL VACCINO LHA DETTO LA FDA E L'OMS, PERCHE É UNA TERA… - montevarchi : Servizi mensa/trasporto online, dal 28 febbraio non si possono più richiedere le credenziali per accedere. Dal 1 ot… - folucar : RT @jeperego: Per l'aumento di casi covid di varianti altamente contagiose, la #Francia inasprisce le regole di ingresso nelle aree al co… - romi_andrio : RT @jeperego: Per l'aumento di casi covid di varianti altamente contagiose, la #Francia inasprisce le regole di ingresso nelle aree al co… - VNTina95 : @ChiaraBoarini Giuro che non vedo l'ora di accoccolarmi nella sua voce! ?????? Comunque il mental breakdown sarà obbligatorio per tutti -