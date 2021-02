**Rep. Congo: Draghi incontra Luabeya, inviato speciale presidente** (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi l'inviato speciale del Presidente della Repubblica Democratica del Congo, Patrick Luabeya, accompagnato dall'Ambasciatore in Italia Fidele Sambassi Khakessa. Al centro del colloquio la tragica scomparsa, lo scorso 22 febbraio, dell'Ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio Iacovacci. Si legge in una nota di palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio, Mario, hato questa mattina a Palazzo Chigi l'del Presidente della Repubblica Democratica del, Patrick, accompagnato dall'Ambasciatore in Italia Fidele Sambassi Khakessa. Al centro del colloquio la tragica scomparsa, lo scorso 22 febbraio, dell'Ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio Iacovacci. Si legge in una nota di palazzo Chigi.

