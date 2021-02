**Rep. Congo: acquisito da Ros tablet trovato su fuoristrada ambasciatore** (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - I carabinieri del Ros hanno acquisito un tablet trovato nel fuoristrada su cui viaggiavano l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, morti in un attacco armato il 22 febbraio in Congo. Dalle analisi che verrà effettuata sul dispositivo, nell'ambito delle indagini condotte dalla Procura di Roma per sequestro di persona con finalità di terrorismo, si cercheranno informazioni utili per ricostruire l'organizzazione del viaggio e gli spostamenti. Attanasio e Iacovacci erano nel nord est della Repubblica Democratica del Congo da due giorni. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - I carabinieri del Ros hannounnelsu cui viaggiavano l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, morti in un attacco armato il 22 febbraio in. Dalle analisi che verrà effettuata sul dispositivo, nell'ambito delle indagini condotte dalla Procura di Roma per sequestro di persona con finalità di terrorismo, si cercheranno informazioni utili per ricostruire l'organizzazione del viaggio e gli spostamenti. Attanasio e Iacovacci erano nel nord est della Repubblica Democratica delda due giorni.

