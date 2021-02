Pd, Serracchiani: “Congresso? Non ora, può creare logoramento”. Nannicini: “Non vogliamo indebolire Zingaretti, ma serve discussione” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Da una parte le accuse del vicesegretario e neo ministro del Lavoro, Andrea Orlando contro i filorenziani che vogliono “logorare” la segreteria di Nicola Zingaretti, sullo sfondo delle voci – poi smentite – di un passo indietro dello stesso segretario prima dell’Assemblea nazionale. Dall’altra la minoranza dem che contrattacca e ribatte, con lo stesso capogruppo al Senato Andrea Marcucci che spiega di “non credere alle congiure“. Dopo lo scontro sull’intergruppo con M5s e Leu e le accuse delle donne del partito per la mancata presenza nella squadra dei ministri, dentro il Partito democratico è ancora scontro interno tra i vertici e le minoranze interne. Così, a margine della Direzione nazionale, è stata la vice presidente del partito Debora Serracchiani a spiegare: “C’è un tentativo di logoramento del segretario come rivendica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Da una parte le accuse del vicesegretario e neo ministro del Lavoro, Andrea Orlando contro i filorenziani che vogliono “logorare” la segreteria di Nicola, sullo sfondo delle voci – poi smentite – di un passo indietro dello stesso segretario prima dell’Assemblea nazionale. Dall’altra la minoranza dem che contrattacca e ribatte, con lo stesso capogruppo al Senato Andrea Marcucci che spiega di “non credere alle congiure“. Dopo lo scontro sull’intergruppo con M5s e Leu e le accuse delle donne del partito per la mancata presenza nella squadra dei ministri, dentro il Partito democratico è ancora scontro interno tra i vertici e le minoranze interne. Così, a margine della Direzione nazionale, è stata la vice presidente del partito Deboraa spiegare: “C’è un tentativo didel segretario come rivendica ...

